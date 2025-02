Neymar procura local com heliponto para morar em Santos

A ideia é facilitar o deslocamento do craque, que tem se dividido entre os treinos no Santos e a sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O camisa 10 analisa uma mansão no morro Santa Terezinha. O local abriga casas de luxo em Santos a menos de 10 minutos do CT Rei Pelé e Vila Belmiro.

O problema é que o condomínio não permite heliponto. A família analisa comprar uma propriedade mesmo assim enquanto procuram um outro local.

O Santa Terezinha já teve Soteldo como morador e hoje tem Tiquinho Soares. Juninho, o filho de Robinho, também mora neste morro.

Até fixar uma residência em Santos, Neymar vai usar o helicóptero para dormir em Mangaratiba. O deslocamento dura cerca de uma hora.

Após a estreia contra o Botafogo-SP, Neymar curtiu a folga no Rio e voltará a treinar pelo Santos nesta sexta, no CT Rei Pelé.