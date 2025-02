Mauro Cezar: 'Hugo Souza é pegador de pênaltis, e Estêvão bateu mal'

Não sabe perder e fica com desculpas esfarrapadas. Ninguém dá nada para o Palmeiras, como ninguém dá nada para o Corinthians, como ninguém dá nada para ninguém. Acabou sendo um empate com sabor de vitória para o Corinthians, evidente, até porque manteve o Corinthians na liderança geral do campeonato.

Juca Kfouri

Assista ao comentário:

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.