Milly: Yuri prejudicou Corinthians de muitas formas e mereceu punição

Ele prejudicou o Corinthians de muitas formas -- não só com a expulsão, mas ele escolheu não seguir com uma chance claríssima de gol. É um absurdo isso que aconteceu, merecia sim a punição.

Milly Lacombe

Classificação e jogos Paulista

Yuri marcou o gol de empate do Corinthians por 1 a 1 com o Palmeiras, mas foi expulso na metade inicial do segundo tempo e desfalcou o time de Ramón Díaz por cerca de 30 minutos.

Apesar da desvantagem em campo, o Timão segurou o empate, principalmente devido ao pênalti defendido por Hugo Souza no fim.

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.