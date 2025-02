Futebol movimenta R$ 13,6 bi em janeiro, e Brasil é país que mais contratou

No masculino, os times da Inglaterra desembolsaram US$ 621,6 milhões (R$ 3,6 bilhões). O top cinco é completo por Alemanha (US$ 295,7 milhões), Itália (US$ 223,8 milhões), França (US$ 209,7 milhões) e Arábia Saudita (US$ 202,1 milhões). O Brasil aparece em sétimo (US$ 76,3 milhões), atrás dos EUA (US$ 145 milhões).

Oscar comemora gol em São Paulo x Mirassol, partida do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O Brasil foi o país que mais contratou e o segundo que mais vendeu. Foram 471 chegadas e 212 partidas, respectivamente. O futebol brasileiro ficou atrás apenas do argentino (255) no quesito exportador de atletas.

Os times franceses foram os que mais receberam: US$ 371 milhões (R$ 2,14 bilhões). Alemanha (US$ 226,2 milhões), Inglaterra (US$ 185,2 milhões), Portugal (US$ 176,4 milhões) e Itália (US$ 162 milhões) aparecem na sequência. O Brasil aprece em sexto (US$ 12 milhões).

Os números estão no relatório da janela produzido pela Fifa. O período analisado foi de 1º de janeiro a 4 de fevereiro. Clubes ingleses foram os mais gastões nas duas categorias.

Números da janela de janeiro

Países que mais gastaram com transferências no masculino