Hugo Souza vira 'Rei dos Pênaltis' e já supera até Cássio no Corinthians

Hugo Souza garantiu o empate no clássico contra o Palmeiras ao pegar o pênalti de Estêvão já nos acréscimos, e chegou a seis defesas em menos de um ano, superando Cássio, maior pegador de penalidades da história do Corinthians, com 32.

O que aconteceu

Hugo chegou a seis pênaltis defendidos pelo Corinthians em seis meses. O primeiro deles foi contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em 7 de outubro de 2025.

Ao todo, foram duas interceptações no tempo normal e quatro em disputas alternadas. O goleiro chegou ao Corinthians em julho do ano passado, por empréstimo, e foi comprado em definitivo pelo clube.