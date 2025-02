Guilherme: 'Sonho de jogar com meu ídolo Neymar me fez renovar com Santos'

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o atacante Guilherme afirmou que o retorno do "ídolo" Neymar contribuiu para ele estender seu contrato com o Santos até 2027.

Estávamos negociando desde o ano passado, que foi o ano mais difícil, e acabamos estendendo meu contrato por mais um ano, até 2027. Eu já assinei também, então tá tudo certo.