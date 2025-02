Guilherme sentiu que faria o gol 13 mil do Santos: 'Enxerguei o futuro'

Em alta no Santos, o atacante recebeu uma placa e agora tem a bola do gol 13 mil exposta no museu do clube. O evento contou com a presença dos ídolos Clodoaldo, Edu, Manoel Maria, Abel e Negreiros. O Peixe deve anunciar a renovação do contrato do atleta em breve.

