Flamengo vê zero chance de vender titulares nesta janela, apesar do assédio

A postura para o mercado é clara: o Fla não quer abrir mão de nenhum jogador considerado importante. Seja ele titular ou algum reserva bastante utilizado. Os nomes que deixaram a equipe, como Charly Alcaraz e Fabrício Bruno, saíram por entenderem que não teriam o espaço desejado. Lorran é outro que segue em negociações com o CSKA para deixar o Brasil.

Com relação a Gerson, a antiga diretoria do Fla tinha a intenção de renovar o contrato. Além de se prevenir e estender o vínculo, a ideia era dar uma valorização salarial ao meio-campista. Com a eleição de Bap, as conversas ainda estão paradas, o que não quer dizer que não vão acontecer.

Não há, neste momento, proposta na mesa do Flamengo pelo camisa 8, que também não foi procurado. Gerson é tido como fundamental para a engrenagem do time e Filipe Luís não considera perdê-lo neste momento.

O Flamengo, por outro lado, sabe que o Super Mundial de Clubes pode representar algumas baixas. A janela do meio do ano é a mais forte na Europa e a competição pode dar mais visibilidade aos jogadores, que também aguardam convocações à seleção brasileira.

O meio do ano também será de chegadas. O Flamengo está mais próximo de assinar um pré-contrato com o volante Jorginho e, dependendo do que observar nos primeiros meses do ano, pode aproveitar a janela especial de transferências do Mundial para se reforçar.