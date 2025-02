Flamengo convida famílias para homenagem nos seis anos do incêndio do Ninho

O Flamengo fará um culto ecumênico para homenagear os 10 garotos do Ninho que morreram no incêndio do CT. Além disso, também terá ações no clássico com o Fluminense. A tragédia completa seis anos no próximo sábado.

O que aconteceu

O evento será fechado no Ninho do Urubu. O culto acontece no próximo sábado apenas para familiares, funcionários e diretoria do Fla.

Todas as famílias foram convidadas. O técnico Filipe Luís também estará presente.