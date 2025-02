Flamengo: De la Cruz está fora do jogo contra o Fluminense no Carioca

O meia Nico De la Cruz está fora do clássico com o Fluminense. O Flamengo vai preservar o jogador pensando no controle de carga.

O que aconteceu

O uruguaio atuou em dois jogos do Fla na temporada. Ele jogou 90 minutos na Supercopa do Brasil contra o Botafogo e saiu no intervalo da partida com o Volta Redonda, quando os titulares estrearam no Estadual.

O controle de carga foi estabelecido pelo departamento médico. "A decisão segue o planejamento físico dos jogadores para a sequência da temporada", diz a nota divulgada pelo clube.