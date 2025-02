Ex-VP do Flamengo, Braz vai a sorteio da Copa do Brasil por outro clube

O dirigente contou ainda que é amigo da diretoria remista e por isso foi solicitado para atuar em eventos dessa natureza.

E, pelo visto, esta não será a única aparição de Braz no ambiente da CBF em nome do Remo. Ele contou ainda que vai ser o representante do clube em outras oportunidades ou reuniões que envolverem a entidade nacional.

Na virada de ano, Braz deixou de ser VP do Flamengo e também se despediu do mandato de vereador, para o qual não conseguiu ser reeleito.

O cartola tem passado por rotinas de emagrecimento. Quando chegou ao hotel em que o sorteio da Copa do Brasil acontece, ouviu algumas brincadeiras de outros dirigentes sobre seu novo porte físico.

O Remo entrou no pote C do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil.