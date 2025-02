Pênalti de Estêvão deveria voltar? Ex-árbitros analisam polêmicas do Dérbi

No lance da comemoração do gol, o jogador corintiano deliberadamente chutou o poste da bandeirinha de escanteio porque nela tinha o escudo do Palmeiras. Prudentemente, o árbitro o advertiu também por tirá-la da sua base o que comprometia a continuidade do jogo. No lance que originou a expulsão, ele [Yuri] adotou uma conduta antidesportiva ao tentar simular uma falta. Como já estava advertido e não se cuidou, recebeu a sua segunda advertência e com isto a sua acertada expulsão.

Emídio Marques

Yuri Alberto comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Palmeiras no Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Não existe a menor discussão em relação aos dois cartões. Primeiro, a atitude inconveniente de chutar a bandeira onde está o símbolo do adversário. É uma atitude provocativa, há o símbolo do clube. O segundo é muito didático. O que diz a regra? Se o jogador se projeta, mas há um choque de jogo, um choque de trabalho, por mais que ele tenha forçado, o árbitro não deve mostrar o cartão, porque não foi uma coisa tão clara e absurda que não teve nada. Nesse caso do Yuri, ele se joga nitidamente, ele quis cavar a falta nitidamente.

Alfredo Loebeling

A expulsão foi corretíssima, foi um lance grotesco, uma simulação muito mal feita, por sinal, e sem precisar, né? Não havia necessidade daquilo, naquela parte do campo. E, como ele já havia tomado o cartão amarelo por uma outra coisa grotesca, idiota, que ele fez... Não sei não se esse jogador não estava afim de tomar cartão ou de ser expulso, porque os dois lances não tinham nada a ver com a jogada, com uma progressão da equipe, não tinha nada a ver. Prejudica a equipe, o técnico, a torcida, prejudica todo mundo.

João Paulo Araujo

Possível pênalti para o Palmeiras

O Palmeiras ficou na bronca com Raphael Claus após um chute de Piquerez tocar no braço de André Ramalho no segundo tempo. A bola desviou no pé do zagueiro antes de tocar no braço dele, dentro da área.