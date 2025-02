Efeito Neymar: Santos tem explosão nas redes e já ameaça rivais por top 3

O clube da Vila Belmiro segue como o 5º maior clube brasileiro nas redes sociais, mas colou em São Paulo e Palmeiras. O Santos terminou janeiro com 15,8 milhões de seguidores, de acordo com dados levantados pelo Ibope Repucom, enquanto o Tricolor paulista tinha 22,8 milhões e o Alviverde, 23,1 milhões. O UOL atualizou os números e mapeou que a diferença para os rivais diminuiu para cerca de 2 milhões.

O Flamengo segue como líder disparado no país, seguido pelo Corinthians. O Rubro-negro tem mais de 61 milhões de seguidores nas cinco grandes redes sociais, enquanto o Corinthians beira os 40 milhões.

Explosão no Instagram

Neymar durante a sua reestreia pelo Santos, no jogo contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

O Santos já é o terceiro clube brasileiro mais seguido no Instagram. Tal rede social foi o "carro-chefe" do boom santista.

O bicampeão mundial já ultrapassou o São Paulo e está perto de também deixar o Palmeiras para trás. Até as 12h (de Brasília) desta sexta (7), o Santos tinha 7.011.699, diante de 7.048.816 do Alviverde. O time do Morumbi, por usa vez, registra 6.976.081.