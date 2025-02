Dublador capta explicação de Yuri e provocação de Hugo no Dérbi; veja

O dublador Gustavo Machado captou alguns dos diálogos que marcaram o empate entre Palmeiras e Corinthians por 1 a 1, na última quinta-feira (6), pela sétima rodada do Paulistão.

Primeiro cartão de Yuri Alberto

O atacante do Corinthians chutou a bandeirinha de escanteio ao comemorar o gol marcado no Allianz Parque. Weverton "cobrou" o árbitro Raphael Claus após a atitude. O juiz, posteriormente, explicou a jogadores do Timão a aplicação do amarelo.