Corinthians se irrita com arbitragem no Dérbi, mas adota discurso brando

De jogadores à comissão técnica, o Corinthians se irritou com a arbitragem de Raphael Claus no empate com por 1 a 1 com o Palmeiras, na última quinta-feira (6). No entanto, a equipe adotou um tom mais brando para comentar o lance polêmico que culminou com a expulsão de Yuri Alberto.

O que aconteceu

Ramón e Emiliano Díaz, técnico e auxiliar do Corinthians, criticaram de forma amena o segundo amarelo aplicado a Yuri Alberto, que ocasionou a expulsão do camisa 9. Isso porque a primeira advertência ao atacante foi por uma provocação considerada desnecessária, ao chutar a bandeirinha.

No entanto, após o encerramento da coletiva, ambos demonstraram descontentamento com reações mais acintosas. Houve até uma "surpresa" dos dois ao serem informados sobre as reclamações do técnico Abel Ferreira, que apontou uma suposta invasão à área no momento da cobrança de pênalti de Estêvão.