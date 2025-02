Flu e Galo encaram times do Norte: os jogos da 1ª fase da Copa do Brasil

A CBF sorteou nesta sexta-feira (7) os 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. As partidas acontecerão entre os dias 19 e 26 de fevereiro. Também foi definido o chaveamento da segunda fase.

As equipes com melhor colocação no ranking (potes A, B, C e D) não têm mais a vantagem de empate. Dessa forma, em caso de igualdade no tempo regulamentas, a disputa irá para as penalidades. Esses times também jogarão fora de casa.

Além disso, 12 equipes entram direto na terceira fase: Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.