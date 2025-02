Como é o mutirão que salvou gramado na 'maior chuva da história do Allianz'

Um mutirão de 30 funcionários e um quadriciclo foram os responsáveis para que a bola rolasse para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que terminou empatado por 1 a 1, no Allianz Parque, na última quinta-feira (6).

O que aconteceu

O Dérbi começou com 32 minutos de atraso por causa das fortes chuvas que alagaram o gramado. O campo ficou com muitas poças, além de muita cortiça, composto usado no gramado sintético do Allianz, na superfície, formando o que parecia uma lama.

A chuva formou bolhas de água embaixo do gramado do Allianz, mesmo em pedaços do campo que não estavam alagados. O UOL apurou que elas aconteceram porque a cortiça, que é um material leve, boiou. Ao boiar, ela se acumulou em algumas regiões.