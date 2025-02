Como a volta de Neymar ao Santos impacta estratégia global da Puma

Neymar ainda é o principal ativo midiático da Puma. A Arábia Saudita já era um mercado secundário, no paralelo com a Europa. E o futebol brasileiro, por mais que não seja transmitido de forma relevante ao redor do mundo, pelo menos gera o buzz com a narrativa da volta para casa. No âmbito nacional, a Puma Brasil lançou semana passada a campanha "Nosso menino volta para casa".

Classificação e jogos Paulista

E tem mais: em forma, Neymar também retorna à seleção — outra plataforma relevante de exposição para ativos da marca, embora a CBF seja "terreno" da Nike.

"Seu retorno ao Brasil não altera sua relevância global, pelo contrário, reforça sua profunda ligação com um dos mercados mais apaixonados por futebol, ao mesmo tempo que mantém seu apelo internacional", disse ao UOL o diretor de marketing global da Puma, Clement Lacour.

No perfil oficial da marca, a imagem de Neymar tem sido exaustivamente usada nos últimos dias. Já tinha havido um retorno de interesse com a volta no Al-Hilal. O vídeo do retorno no clube árabe rendeu 20 milhões de visualizações no perfil do Instagram.

Neymar é o ativo mais midiático da Puma no futebol Imagem: Divulgação/Puma

Mas a transferência para o Santos revigorou as interações e a perspectiva de exposição. A collab da Puma com Neymar para a volta ao Brasil já rendeu 35 milhões. Um recorde da conta da fornecedora de material.