Botafogo anuncia a contratação do atacante Rwan Cruz, ex-Santos e Vasco

O atacante iniciou a carreira do Santos. Em 2023, ele teve uma breve passagem pelo Vasco, antes de ir para a Europa.

A vida é muito melhor quando enxergada em Preto & Branco! Bem-vindo ao ALVINEGRO, Rwan Cruz! 📸 🖤🤍 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/4MHwRQ0qUv -- Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2025

Rwan é o quarto reforço anunciado pelo Botafogo para a temporada. Anteriormente, o clube teve a chegada do atacante Artur, do goleiro Léo Linck e do zagueiro David Ricardo. Além disso, já divulgou um acerto com o volante Wendel, que chega no meio do ano