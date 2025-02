Arnaldo: Comportamento da torcida do São Paulo está estranho em 2025

A torcida do São Paulo adotou um comportamento estranho nesse início de temporada — 'cornetar' o time de Luis Zubeldía mais do que ele merece, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

A torcida do São Paulo está estranha em 2025. O mais legal do São Paulo nos últimos tempos, quase nessa década, não foi exatamente o título paulista e nem a maravilhosa conquista da Copa do Brasil. Foi o comportamento da torcida do São Paulo, que mesmo nas dificuldades, com times fracos, esteve sempre presente no estádio e conduzindo o time.