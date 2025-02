Abel apresenta soluções, mas Dérbi escancara necessidade do Palmeiras

Abel está muito insatisfeito com Flaco López, e o artilheiro do clube no ano passado (22 gols) foi até cortado do clássico. O técnico avisou após a última rodada que preservaria o atleta, que não voltou bem fisicamente das férias, e agora ressaltou que ele precisa mostrar nos treinos o quanto quer seguir no clube.

Sabe quais são os critérios para jogar e esperamos que ele continue e mostre no treino o quanto quer jogar na equipe.

Sem opções no elenco para a camisa 9, Abel improvisou um zagueiro como atacante nos minutos finais do clássico. Com o Corinthians fechado, a única opção de ataque do Palmeiras foram as bolas alçadas na área, e Abel colocou o zagueiro Benedetti, de 18 anos e 1,97m, como o 9 de referência — é o primeiro ano do jogador no elenco profissional.

O Palmeiras segue em busca de um atacante para o Super Mundial. O Alviverde alega que ainda não encontrou o nome ideal para satisfazer o desejo de Abel Ferreira, mas Vitor Roque é um dos nomes no radar após o fim da temporada europeia.

Piquerez minimiza importância de um 9; Abel "só" quer gol

O lateral esquerdo uruguaio, que deu assistência para o gol de Maurício, disse que a equipe precisa aprender a jogar sem um 9 de ofício — apesar de reconhecer que jogar com um 9 é mais fácil.