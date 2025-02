Zubeldía errou ao não colocar Ryan, diz Casão: 'Tem que regar a plantinha'

Você tem que alimentar essa energia positiva que ele está sentindo e essa vontade de jogar. É hora do Zubeldía alimentar. É como você ter uma plantinha, cara. Você está regando, rega, vai regar, vai ter flores e tudo mais. Se você parar de regar, ela vai ficar um tempo parada, sem acontecer nada, e depois ela começa a murchar.

Classificação e jogos Paulista

O murchar que estou falando é o entusiasmo, a vontade, sabe? Aquela energia positiva vai baixando. Você não pode fazer isso com o garoto. O garoto está em formação. Você tem que alimentar.

Walter Casagrande

O São Paulo fez 4 a 1 no Mirassol e se recuperou da derrota no clássico contra o Santos no Paulistão.

O Tricolor lidera o Grupo C do campeonato com 13 pontos em seis jogos.

