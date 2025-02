Yuri é expulso por chutar bandeira e simulação em Palmeiras x Corinthians

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, foi expulso durante o empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (6), após receber cartões amarelos em lances curiosos.

O que aconteceu

Yuri recebeu o primeiro amarelo após dar voadora na bandeirinha de escanteio. O camisa 9 comemorou o seu gol no confronto — o do empate por 1 a 1 — dando um chute no objeto com a bandeira do Palmeiras.

O segundo amarelo veio em uma simulação. O camisa 9 fazia lance individual pelo lado esquerdo já no segundo tempo e tentou driblar Naves. Ele se jogou no gramado sem ser tocado e recebeu o segundo amarelo do árbitro Raphael Claus.