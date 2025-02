Barcelona massacra Valencia com tripla lei do ex e avança na Copa do Rei

O Barcelona não tomou conhecimento, atropelou o Valencia por 5 a 0, nesta quinta-feira (6), no estádio Mestalla, e se garantiu nas semifinais da Copa do Rei.

Ferran Torres foi o nome do jogo. O jogador, criado na base do Valencia, fez valer a lei do ex e marcou os três primeiros gols do Barça contra seu ex-clube.

Boa parte do massacre do Barcelona aconteceu antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Além dos três gols de Ferran Torres, Fermín López foi às redes neste período de tempo. Yamal, no segundo tempo, fechou a conta.