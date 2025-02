Santos se irrita com Benfica e pensa em alternativas para Rollheiser

O Santos fez uma oferta que pode chegar a 12 milhões de euros (R$ 71 mi) com metas alcançadas. O Botafogo também tem interesse.

Incomodado, o Peixe procura outras opções e uma delas é o uruguaio Santiago Rodríguez, do New York City, da MLS. O interesse foi inicialmente publicado pelo GE.

Um "Plano C" seria Rony, do Palmeiras. Entre idas e vindas, essa negociação não avançou, mas não está descartada. Haverá uma reunião com o empresário do atacante na próxima segunda-feira (10).