Santos não reagiu mesmo com Neymar, diz Casão: 'Clima festivo deve parar'

Para Casão, era fundamental para o Peixe somar três pontos contra um dos piores times do campeonato.

Classificação e jogos Paulista

O Santos tem oito pontos e lidera o grupo B, mas pode ser passado pelo Guarani, que tem sete e um jogo a menos.

O jogo de ontem valia pontos, [o Botafogo-SP] era o último colocado e continua sendo o último colocado, e o Santos não reagiu e agora tem duas pedreiras.

Walter Casagrande

O Santos joga as duas próximas rodadas do Paulistão fora de casa — visita o Novorizontino, no domingo (9), e depois faz o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta (12).

