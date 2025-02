Ramón lamenta expulsão de Yuri e sinaliza volta de Garro ao Corinthians

O técnico Ramón Díaz, do Corinthians, não escondeu a satisfação do empate heroico do alvinegro no Dérbi contra o Palmeiras, mas lamentou a expulsão de Yuri Alberto, ocorrida no 2° tempo da partida. O argentino, que participou da entrevista coletiva pós-clássico ao lado do filho e auxiliar Emiliano, ainda confirmou o meia Garro no próximo compromisso da equipe no Campeonato Paulista, contra o São Bernardo, no domingo (9).

O que Ramón falou?

Yuri expulso. "É uma lástima que ele tenha sido advertido na primeira vez [quando chuta a bandeirinha de escanteio], não foi por jogo em si e nem por simulação. Sobre essas coisas, precisamos crescer como grupo e como jogadores. Já no segundo cartão, foi uma ação que ele fez quase sozinho para dentro. O árbitro, com a experiência de um clássico, viu o Palmeiras ficar com a bola. Ele [Raphael Claus] poderia continuar o jogo e não aconteceria nada, mas são decisões do árbitro. Isso nos complicou porque, em um clássico, é difícil jogar com dez, mas a equipe se portou bem."

Retorno de Garro. "Ele está trabalhando bem. Não quisemos colocá-lo hoje porque era um gramado completamente diferente, é sintético, o jogo fica mais dinâmico... mas ele está se recuperando, estamos felizes com o trabalho que ele está fazendo. Está se recuperando e, na próxima partida, deve jogar."