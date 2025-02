Perfil do estádio do Corinthians manda indireta após Allianz ficar alagado

O perfil oficial da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, fez uma "provocação" após o início de Palmeiras x Corinthians ser adiado, nesta quinta-feira (6), por causa de alagamento no Allianz Parque, palco do clássico pela sétima rodada do Paulistão.

O que aconteceu

A Neo Química Arena postou uma foto do gramado do estádio na noite quinta-feira (6). A casa do Corinthians marcou o perfil oficial do Paulistão e afirmou que o palco estava "bem" para o jogo.