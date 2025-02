Parças e distraídos: Neymar atrai famosos de interesses diferentes na Vila

A reestreia de Neymar reuniu uma legião de famosos com interesses diferentes na Vila Belmiro.

O que aconteceu

A Vila ficou repleta de influenciadores e artistas na noite da última quarta-feira, no empate por 1 a 1 do Santos com o Botafogo-SP.

Neymar, por motivos diferentes, gerou visitantes inéditos aos camarotes do estádio.