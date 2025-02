Dérbi tem todos ingressos vendidos, mas capacidade reduzida por CarnaUOL

O clássico entre Palmeiras e Corinthians, que acontece nesta quarta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, terá capacidade reduzida para os torcedores por conta do evento CarnaUOL, que acontece no sábado (8).

O que aconteceu

O Gol Norte foi adaptado por causa da instalação do palco em frente ao setor. O setor será aberto com restrições de público, o que reduzirá a capacidade do estádio em cerca de 25% a 30%.

O Palmeiras disponibilizou 26.900 mil ingressos para o clássico desta quarta. Segundo apurou a reportagem, todas as entradas foram vendidas.