Palmeiras x Corinthians: quem tem mais a perder no Dérbi? Colunistas opinam

Essa questão de ter perdido pro São Paulo tem um peso pro Corinthians hoje. O empate, por exemplo, deixa o Corinthians não atrapalhar tanto, mas deixa o Corinthians com muita fome de atropelar o Santos na outra quarta-feira.

Walter Casagrande

Arnaldo: 'Palmeiras tem mais a perder'

Eu concordo com esse lado, mas aí o lado do Palmeiras como mandante e sem ter feito boas partidas, só jogou bem em Campinas, sem torcida do Palmeiras, e ainda teve aquela frustração do ano passado, inclusive com as derrotas para Botafogo e Fluminense no Allianz Parque. O Palmeiras tem mais a perder.

E tem aquela questão do clássico paulista, torcida única, do mando, da responsabilidade de quem manda, que também pesa, né?

Arnaldo Ribeiro

Casagrande: 'Mudei de ideia, os dois têm tudo a perder'