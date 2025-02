Palmeiras reclama de invasão no pênalti perdido por Estêvão e vai à FPF

O Palmeiras entrará em contato com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para reclamar de uma decisão do árbitro Raphael Claus no empate por 1 a 1 no clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (6).

O que aconteceu

O Alviverde acredita que o pênalti desperdiçado por Estêvão nos minutos finais deveria ser cobrado novamente. Um jogador do Corinthians está dentro da área na hora da cobrança — um atleta do Palmeiras também aparece na área na hora que Estêvão cobra o pênalti.

O banco alviverde alega que o lance estava em revisão no VAR quando Claus deu reinício à partida. O UOL apurou que a comissão técnica alviverde ouviu de Luiz Flávio de Oliveira, o quarto árbitro do jogo, que o lance estava em revisão no momento que o Claus apitou o reinício.