Hugo pega pênalti de Estêvão, e Corinthians segura empate com o Palmeiras

Yuri Alberto completou lance iniciado com bobeada de Richard Ríos na frente de Memphis Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Ramón espelha esquema adversário. O alvinegro voltou dos vestiários com uma substituição que deixou o esquema tático de Ramón Díaz similar ao adotado por Abel Ferreira no alviverde: o zagueiro João Pedro Tchoca entrou no lugar do volante Alex Santana e passou a formar um trio defensivo com André Ramalho e Cacá — a mudança deu mais liberdade a Matheuzinho e Hugo, que viraram alas.

Yuri simula falta e toma vermelho. Ainda controlado pelo rival, o Corinthians ficou com um a menos aos 16 minutos. Yuri Alberto recebeu lançamento na ponta esquerda e, ao tentar driblar Naves, caiu antes de ser atingido pelo zagueiro. Resultado? Raphael Claus aplicou o segundo amarelo ao atacante, que deixou o gramado mais cedo.

Trave salva o Corinthians. Martelando, o Palmeiras voltou a assustar a meta defendida por Hugo Souza. Primeiro, Piquerez obrigou o goleiro a fazer boa defesa, e depois Mayke acertou a trave após cruzamento de Facundo Torres. Em meio à blitz, Abel colocou três garotos em campo: Thalys, Luighi e Figueiredo — Marcos Rocha também entrou.

Estêvão brilha e sofre pênalti, mas Hugo defende. Os donos da casa perderam a chance de sacramentar a vitória já nos acréscimos com mágica de Estêvão. O camisa 41 fez fila pela ponta direita e acabou derrubado por Ryan já dentro da área. Claus, que havia negado uma penalidade ao alviverde pouco antes, cravou a infração e enlouqueceu o Allianz. O próprio jovem chamou a responsabilidade e bateu, mas não contava com o gigante Hugo Souza, que espalmou e definiu o empate.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1x1 CORINTHIANS

Data e horário: 6 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

Competição: 7ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Público: 32.029

Renda: R$ 2.711.706,50

Cartões amarelos: Alex Santana, Yuri Alberto (COR)

Cartões vermelhos: Yuri Alberto (COR)

Gols: Maurício (PAL), aos 8 min do 1° tempo; Yuri Alberto (COR), aos 42 min do 1° tempo