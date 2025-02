Neymar sofreu triplo de faltas em 45 minutos que média desde estreia no PSG

Neymar sofreu cinco faltas em 45 minutos jogados no confronto entre Santos e Botafogo-SP, no empate por 1 a 1 no Paulistão. O número é quase três vezes maior que a média de faltas sofridas por jogo pelo jogador, desde sua estreia no PSG.

O que aconteceu

O camisa 10 do Peixe sofreu uma falta a cada nove minutos em que esteve em campo na reestreia pelo Santos, na última quarta-feira (5). Em 45 minutos jogados, Neymar sofreu cinco faltas.

Desde sua estreia pelo PSG até seu último jogo pelo Al-Hilal, Neymar tem uma média de 3,96 faltas sofridas por jogo. Ou seja, o jogador sofreu uma infração a cada 23 minutos jogados em uma partida completa, número quase três vezes menor que a quantidade de faltas sofridas em apenas 45 minutos do último jogo.