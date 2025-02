Neymar é tietado por adversários e brinca: 'Me deram pancada para caramba'

Próximos passos: "Eu tive uma base de treinos no Al-Hilal quando eu estava lá sem jogar. Joguei dois amistosos, 75, 80 minutos. Hoje joguei 45. Poderia ter jogado mais, mas acho que é com calma, não é assim com tanta pressa que eu vou fazer esses jogos. O próximo jogo eu não sei, vou ver como é que eu vou me sentir nos próximos dias, porque hoje eu me senti muito bem. Esperava correr muito menos do que eu corri hoje. Estou contente com o meu jogo, fiquei feliz de voltar a jogar, de voltar a me sentir em casa. Quando eu estou aqui dentro dos gramados é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu amo fazer. É uma tristeza terminar o dia do meu aniversário assim com um empate amargo, mas não é só o começo, foi o que eu falei. Peço a toda a torcida que tenha um pouquinho só de paciência, que eu tenho certeza que esse time vai engrenar e vai dar de boa."