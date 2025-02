Neymar não vai 'deitar' se não trabalhar e levar o Brasil a sério, diz PVC

Neymar desperdiçou a parte mais gloriosa da carreira, dispara RMP

A volta de Neymar ao Brasil não deve mudar o comportamento do jogador, opinou Renato Maurício Prado.

Classificação e jogos Paulista

Não acredito que Neymar vá mudar. E nem que o pai vá conseguir controlá-lo a esta altura do campeonato. Não controlou até agora. [...] Se não mudar nada, ele entra para a história como um dos talentos esportivos mais desperdiçados. [...] Ele desperdiçou a parte mais gloriosa da carreira dele.

Renato Maurício Prado

0:00 / 0:00

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.