Neymar mostrou boa forma física em reestreia no Santos? Colunistas debatem

Como Neymar se mostrou fisicamente em sua reestreia pelo Santos no seu aniversário 33 anos? O apresentador Eduardo Tironi e os colunistas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debateram a questão no UOL News Esporte desta quinta (6).

Neymar não havia jogado ainda um tempo completo desde a grave lesão no joelho e entrou no intervalo do empate do Peixe na Vila Belmiro.

Eduardo Tironi: 'Para quem estava parado, não achei ruim'