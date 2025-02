Neymar revela mágoa com Jorge Jesus: 'Coloquei minhoca na cabeça dele'

Neymar revelou que deixou o Al-Hilal com uma mágoa com o técnico Jorge Jesus. Após sua reestreia pelo Santos, o camisa 10 relembrou uma declaração do português, que disse que ele estava abaixo dos demais jogadores do time saudita no mês passado.

Eu estou pronto para jogar. Não vou conseguir jogar 90 minutos, venho de bom tempo machucado, lesão grave, voltei e machuquei de novo. A base de treino eu tinha, mas eu precisava de jogo, onde me sinto feliz. Foram essas as discussões que eu tive recentemente. Fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele disse que eu não estava em condição igual à equipe [do Al-Hilal].