Neymar extasiado e bolo de aniversário: bastidores da reestreia no Santos

Cantaram parabéns e ele tirou muitas fotos, eu vi vários funcionários entrando e saindo, foram muitas fotos e vídeos. Ele descansou um pouco, conversou com Neymar pai e depois ele saiu e o Neymar pai foi o último a sair da Vila, por volta de 2h30. Ele vira pra gente e fala: 'gente, que noite ein?!'

Lucas Musetti

O repórter do UOL contou que Neymar estava muito feliz após jogar o segundo tempo do empate do Santos com o Botafogo-SP na Vila.

Parecia que estava todo mundo muito extasiado. Apesar do Santos não ter vencido, eles entenderam que a estreia foi acima da expectativa. Estava todo mundo muito feliz ontem, e o Neymar não desperdiçou nenhum minuto na Vila.

No final ele até ganhou uma festa de aniversário improvisada, no 4º andar da Vila Belmiro, onde a família dele ficou.

Neymar folga hoje (6) e se reapresenta amanhã com o restante do elenco do Santos de olho na partida contra o Novorizontino, fora de casa, no domingo (9).

Segundo repórter do UOL, a expectativa é que o camisa 10 comece no banco em Novorizonte e seja titular no clássico contra o Corinthians na próxima quarta (12), na Neo Química Arena.