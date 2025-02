Neymar dá chuteira de retorno a Cazé e elogia narrador que chorou com volta

A chuteira da reestreia de Neymar tem dono: Casimiro Miguel, fundador da CazéTV. Além de presentear o jornalista após o empate entre Santos e Botafogo-SP, o camisa 10 do Peixe elogiou Jorge Iggor, narrador da TNT Sports, que é santista e se emocionou com o retorno do craque.

O que aconteceu

Neymar entregou a chuteira a Casimiro em entrevista após o jogo. O meia-atacante participou de um bate-papo com o jornalista durante a transmissão da CazéTV e, ao sair, deu a peça.

Casimiro comemorou e levou "bronca". O jornalista brincou com os companheiros de bancada, mas antes mesmo de receber a chuteira levou uma bronca de um funcionário do Santos que tentava levar Neymar para o vestiário — ele deixou o gramado quase uma hora após o fim da partida.