'Momento que o Brasil esperava há anos': jornais repercutem volta de Neymar

Neymar reestreou pelo Santos na última quarta-feira (05), contra o Botafogo-SP, no empate por 1 a 1. Alguns jornais estrangeiros comentaram a partida do camisa 10, relatando as pancadas sofridas e habilidade do atleta.

O que os jornais disseram:

Gazzetta dello Sport: "Um momento que o Brasil esperava há 11 anos. Neymar voltou a vestir a camisa do Santos, entrando no segundo tempo contra o Botafogo. Mal vestiu a braçadeira de capitão e o talento brasileiro voltou a iluminar o Estádio Urbano Caldeira".

AS: "O retorno conturbado de Neymar. Os jogadores do Botafogo queriam parar Neymar a todo custo e o assédio e as investidas eram constantes. O Santos estava no comando, mas não foi contundente".