Mercado: saída no Palmeiras, irritação no Santos e Romarinho de time novo

Benfica faz jogo duro para liberar Rollheiser, meia argentino Imagem: Nuno Branco/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Peixe irritado. O Santos se irritou com o Benfica durante a negociação pelo meia-atacante argentino Benjamín Rollheiser. O Peixe entende que o time português faz leilão e já começa a buscar alternativas no mercado. O valor pedido pelos europeus já foi alcançado, mas a proposta não foi respondida. O clube da Vila Belmiro tem pressa e procura outras opções — uma delas é o uruguaio Santiago Rodríguez, do New York City, da MLS.

Tem reforço na Vila. O Santos anunciou a contratação do meia-atacante Álvaro Barreal. Ele chega por empréstimo até o fim do ano junto ao FC Cinccinati, da MLS, com opção de compra fixada em contrato. O anúncio demorou por causa da cautela do Peixe em relação às condições físicas do jogador argentino.

Romarinho não voltará ao futebol brasileiro tão cedo: agora, ele jogará no Qatar Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Romarinho de time novo. Livre no mercado da bola, depois de ter rescindido contrato com o Neom SC, da segunda divisão da Arábia Saudita, Romarinho acertou nas últimas horas com o Al-Rayyan, do Qatar, hoje comandado pelo português Artur Jorge, ex-Botafogo. O contrato será até o fim da temporada local, em junho, com opção de renovação. O experiente atacante chegou a ter algumas sondagens do Brasil, mas optou por regressar ao futebol qatari, onde defendeu o Jaish SC, entre 2014 e 2017, e teve na semana passada uma consulta oficial do Al-Sadd. Ele chegará para a vaga que seria de Rony, do Palmeiras, cujo negócio caiu por conta do fechamento da janela de transferências local.

Vem aí? O Botafogo fez uma proposta para tentar a contratação do meio-campista uruguaio Santiago Rodríguez, do New York City, dos EUA. A oferta de compra foi enviada nos últimos dias ao clube da MLS, e o Glorioso aguarda uma resposta. Os valores do negócio não foram revelados. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Canal do TF' e confirmada pelo UOL.