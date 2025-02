Mattos: Flamengo é quem mais perde com novo contrato de TV do Brasileirão

Os novos contratos de TV do Brasileirão foram positivos para a maior parte dos clubes, mas não para o Flamengo, analisou Rodrigo Mattos, no Finanças do Esporte, nesta quinta (6).

O colunista afirmou que o clube rubro-negro deve perder, no mínimo, R$ 80 milhões, além de ver concorrentes diretos ganharem mais dinheiro no acordo. Mattos explicou que os clubes se uniram para diminuir algumas receitas do Flamengo que eram consideradas injustas.