Marta não é chamada para treinos da seleção. Mas técnico tem plano para ela

A convocação divulgada por Arthur Elias nesta quinta-feira foi apenas para um período de treinos na Granja Comary. O grupo vai se reunir entre os dias 17 e 26 de fevereiro.

Como as ligas de Brasil e Estados Unidos ainda estão em fase de pré-temporada, a decisão da comissão técnica junto à direção da CBF foi por não fazer jogos agora. Em vez disso, tentar avançar na evolução do time e na observação mais próxima de jogadoras no ambiente da seleção.

A proposta é que o resultado prático se veja na Copa América, ainda neste ano, no Equador.

Mas antes, Marta deve voltar à seleção.

O Brasil tem na data Fifa seguinte dois jogos contra os Estados Unidos. Justamente as algozes na final de Paris-2024. Arthur Elias disse que depois disso ainda haverá dois jogos contra oponentes da prateleira alta do futebol feminino. Só então virá a Copa América.

A presença de Marta na pré-temporada do Orlando Pride é vista como estratégica. Uma repetição do que aconteceu em 2024, que rendeu a ela um ótimo desempenho na liga, sendo protagonista do título, aos 38 anos. Em 19 de fevereiro, a Rainha faz 39.