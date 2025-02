Marcelo bateu recordes no Real e voltou ao Flu para nova treta com Mano

Em seu retorno ao Fluminense, ajudou o Tricolor a conquistar a Libertadores inédita. Além da taça conquistada pela equipe carioca, Marcelo entrou também na seleta lista de jogadores que venceram a Glória Eterna e a Champions League, que inclui Neymar e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. O jogador venceu ainda o Campeonato Carioca, de 2023, e a Recopa Sul-Americana, em 2024.

Além dos títulos pelo Flu, Marcelo somou confusão com Mano Menezes. O jogador rescindiu contrato com a equipe após discussão com o técnico durante jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão.

Já em 2011, quando a Amarelinha era comandada por Mano, Marcelo foi convocado mais de uma vez. Segundo o treinador, em entrevista ao programa Bem Amigos!, o lateral enviou em uma oportunidade um e-mail "sem querer" avisando que estar fora do amistoso pela seleção, contra a Escócia na época, iria ajudar o Real Madrid.