Hugo Souza merece seleção; é novo e cheio de personalidade, diz Yara

O goleiro do Corinthians Hugo Souza merece ser lembrado por Dorival Junior na seleção brasileira, disse Yara Fantoni, no Fim de Papo, nesta quinta (6).

O goleiro corintiano defendeu um pênalti nos acréscimos do segundo tempo e garantiu o empate em 1 a 1 com o Palmeiras no Allianz Parque.