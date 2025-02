Flamengo: Como Boto virou mais fã de Filipe Luís do que de Jorge Jesus

Um olhar durante o processo eleitoral

Boto ainda não conhecia Filipe Luís pessoalmente. Mas o contato por telefone já tinha se tornado um hábito diário cinco dias antes. Aquela sensação real de que estavam mais em contato entre si do que com as respectivas famílias.

Quando Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tomou posse como presidente do Flamengo, em 18 de dezembro, anunciou a contratação do português. Ali estava a "senha" para a aproximação efetiva entre técnico e diretor.

Mas essa negociação não ocorreu em um piscar de olhos. Boto e Bap já tinham iniciado as tratativas quase três meses antes da passagem de poder no Flamengo. E quando Filipe Luís assumiu o lugar de Tite, o português se atentou mais para o trabalho, as ideias e a forma de se expressar daquele que poderia ser seu subordinado e companheiro de clube.

E Jorge Jesus nisso?

Então no Osijek, da Croácia, Boto não queria vir ao Brasil para trabalhar com um treinador com o qual não se identificasse.