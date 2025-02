Facundo revê Corinthians que 'destruiu' e tenta se firmar no Palmeiras

Facundo tinha nomes conhecidos do futebol brasileiro ao seu lado naquele Peñarol. A equipe contava com Piquerez (hoje no Palmeiras), Jesús Trindade (ex-Atlético-MG), Terans (ex-Fluminense e Athletico), Canobbio (hoje no Fluminense) e Damián Musto (ex-Internacional).

Facundo Torres em ação durante jogo entre Corinthians e Peñarol na Sul-Americana Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

A venda para o exterior não demorou muito. Em janeiro de 2022, Facundo Torres foi vendido ao Orlando City por 8,5 milhões de euros (R$ 51,3 milhões).

Facundo tenta se firmar em novo esquema

O Palmeiras deve ir a campo contra o Corinthians com a mesma formação que venceu o Guarani no final de semana. Facundo Torres dividiu o ataque com Estêvão e Maurício na goleada por 4 a 1.

O uruguaio tenta se firmar em uma nova alternativa testada por Abel Ferreira. Com Flaco López em baixa e Thalys ainda se adaptando ao profissional, o Palmeiras deve jogar novamente sem um centroavante no esquema com três atacantes.