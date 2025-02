CR7 exalta Marcelo após anúncio de aposentadoria: 'momentos inesquecíveis'

Ele estava sem clube desde novembro, quando saiu do Fluminense. O adeus ao Tricolor, clube que o revelou, aconteceu após treta com o técnico Mano Menezes.

Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida. pic.twitter.com/8RJAQAfdNK -- Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 6, 2025

Marcelo e Cristiano Ronaldo foram companheiros no Real Madrid, da Espanha. O ex-lateral chegou ao clube em 2006 e se despediu em 2022. Ele defendeu ainda o Olympiacos, da Grécia, antes do retorno ao Fluminense.

Pelo Real Madrid, Marcelo é o brasileiro com mais títulos e jogos na história do clube. Com 546 partidas, o lateral conquistou 25 taças com a camisa merengue, incluindo cinco Liga dos Campeões, seis Campeonatos Espanhol e quatro Mundiais de Clubes.