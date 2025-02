Corinthians: Memphis tem semana de ícone pop e com polêmica antes de Dérbi

O jogador também saiu na capa da revista "GQ", revista de lifestyle, com direito a um ensaio fotográfico. Em entrevista ao periódico, ele exaltou o papel da torcida corintiana, afirmando: "Nunca vivi algo assim".

Classificação e jogos Paulista

Depay será camisa 10 do Timão, após o meia Rodrigo Garro abrir mão do número na última quarta-feira (5). A mudança faz parte de uma cláusula de contrato do jogador holandês. No acordo, o clube tem a obrigação de ceder a numeração.

Os compromissos de ícone pop do holandês viraram motivo de reclamação. Torcedores citaram o desempenho abaixo do atacante nas primeiras partidas da temporada. "Mais marketing do que futebol" citou um internauta no "X", antigo Twitter. No entanto, vale ressaltar que o atleta está sem ritmo devido à curta pré-temporada do Timão.

Polêmica com embriaguez ao volante

Depay pediu desculpas após ser condenado a quatro meses de prisão suspensa pelo Tribunal Penal de Mônaco por dirigir embriagado em agosto de 2024. A informação é da TV francesa RMS Sport.